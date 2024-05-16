Собянин: пейзажи Андрияки отображали красоту России

Мэр Москвы Сергей Собянин принёс соболезнования родным и близким российского художника Сергея Андрияки.

Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

«Ушёл из жизни Сергей Николаевич Андрияка — талантливый художник и педагог, с творчеством которого неразрывно связано возрождение акварели в нашей стране», — сказал Собянин.

Он также отметил, что в своих работах художник отображал красоту России, теплоту и уют домашнего очага.

«Светлая память об этом замечательном человеке навсегда сохранится в сердцах его коллег, друзей, учеников и многочисленных поклонников», — добавил Собянин.

Ранее сообщалось, что народный художник России, российский живописец Сергей Андрияка скончался на 66-м году жизни.