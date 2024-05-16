Собянин: пейзажи Андрияки отображали красоту России
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.
«Ушёл из жизни Сергей Николаевич Андрияка — талантливый художник и педагог, с творчеством которого неразрывно связано возрождение акварели в нашей стране», — сказал Собянин.
Он также отметил, что в своих работах художник отображал красоту России, теплоту и уют домашнего очага.
«Светлая память об этом замечательном человеке навсегда сохранится в сердцах его коллег, друзей, учеников и многочисленных поклонников», — добавил Собянин.
Ранее сообщалось, что народный художник России, российский живописец Сергей Андрияка скончался на 66-м году жизни.