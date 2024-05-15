В Госдуме разрабатывают законопроект о правилах размещения муралов

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева и глава думского комитета по молодёжной политике Артём Метелев разрабатывают законопроект, который обяжет местные власти закрепить правила размещения муралов и других арт-объектов.

Об этом сообщает «Парламентская газета».

«Нужно установить как минимум обязанность в органах местного самоуправления принимать и размещать правила уличного искусства. Методические рекомендации для местных властей должны быть закреплены на федеральном уровне. Это позволит упростить процесс согласования стрит-арта», — заявила Разворотнева.

По её словам, в Москве, к примеру, система согласования сложная, но понятная, а в других регионах жители не знают, куда идти и где получать разрешение.