В Госдуме разрабатывают законопроект о правилах размещения муралов
- РИА Новости
Об этом сообщает «Парламентская газета».
«Нужно установить как минимум обязанность в органах местного самоуправления принимать и размещать правила уличного искусства. Методические рекомендации для местных властей должны быть закреплены на федеральном уровне. Это позволит упростить процесс согласования стрит-арта», — заявила Разворотнева.
По её словам, в Москве, к примеру, система согласования сложная, но понятная, а в других регионах жители не знают, куда идти и где получать разрешение.