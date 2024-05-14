Симоньян выразила соболезнования в связи со смертью Максима Кононенко

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян выразила соболезнования в связи со смертью журналиста Максима Кононенко.

«Легендарный мистер Паркер, Максим Кононенко, действительно больше не с нами... Земля пухом», — написала она в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что Кононенко умер на 54-м году жизни.