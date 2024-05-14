Симоньян выразила соболезнования в связи со смертью Максима Кононенко
Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян выразила соболезнования в связи со смертью журналиста Максима Кононенко.
- © Фото из личного архива
«Легендарный мистер Паркер, Максим Кононенко, действительно больше не с нами... Земля пухом», — написала она в Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что Кононенко умер на 54-м году жизни.
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