Сезон концертов «Военные оркестры в парках» откроют у Главного храма ВС России
- РИА Новости
Программу откроют сразу два военно-оркестровых коллектива. На Соборной площади Главного храма ВС России начнёт своё выступление Центральный концертный образцовый оркестр ВМФ имени Римского-Корсакова, в это же время на Аллее Союзников сыграет Военный образцовый оркестр Почётного караула.
Кроме того, состоится выступление сводного оркестра и торжественное открытие программы, участниками которого станут музыкальный руководитель, член худсовета фестиваля «Спасская башня», начальник Военно-оркестровой службы ВС России, главный военный дирижёр Тимофей Маякин, директор Музейно-храмового комплекса ВС России Владислав Педенко, руководитель дирекции и член общественного совета фестиваля «Спасская башня» Сергей Смирнов.
После церемонии открытия выступят Оркестр суворовцев Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта Халилова и Центральный концертный образцовый оркестр ВМФ имени Римского-Корсакова.