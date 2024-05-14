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Сезон концертов «Военные оркестры в парках» откроют у Главного храма ВС России

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Первый в новом сезоне концерт программы «Военные оркестры в парках» пройдёт 18 мая на территории Музейно-храмового комплекса ВС России.
Сезон концертов «Военные оркестры в парках» откроют у Главного храма ВС России
  • РИА Новости

Программу откроют сразу два военно-оркестровых коллектива. На Соборной площади Главного храма ВС России начнёт своё выступление Центральный концертный образцовый оркестр ВМФ имени Римского-Корсакова, в это же время на Аллее Союзников сыграет Военный образцовый оркестр Почётного караула.

Кроме того, состоится выступление сводного оркестра и торжественное открытие программы, участниками которого станут музыкальный руководитель, член худсовета фестиваля «Спасская башня», начальник Военно-оркестровой службы ВС России, главный военный дирижёр Тимофей Маякин, директор Музейно-храмового комплекса ВС России Владислав Педенко, руководитель дирекции и член общественного совета фестиваля «Спасская башня» Сергей Смирнов.

После церемонии открытия выступят Оркестр суворовцев Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта Халилова и Центральный концертный образцовый оркестр ВМФ имени Римского-Корсакова.

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