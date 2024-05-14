В Пермском крае с 12 по 14 июля пройдёт фестиваль воздухоплавания

В Пермском крае в деревне Тёплой под Кунгуром с 12 по 14 июля состоится фестиваль воздухоплавания «Пронебо».

Об этом сообщает URA.RU.

«Фестиваль воздухоплавания пройдёт в Кунгурском округе с 12 по 14 июля. Основной фестивальный день — 13 июля; полёты на тепловых аэростатах будут осуществляться 12, 13, 14 июля», — рассказал глава Кунгурского муниципального округа Вадим Лысанов.

По словам организаторов, гости смогут подняться на тепловом аэростате, смастерить воздушного змея, поиграть в уличные игры, насладиться хорошей музыкой и посмотреть лазерное шоу.

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