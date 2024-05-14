В Пермском крае с 12 по 14 июля пройдёт фестиваль воздухоплавания
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Об этом сообщает URA.RU.
«Фестиваль воздухоплавания пройдёт в Кунгурском округе с 12 по 14 июля. Основной фестивальный день — 13 июля; полёты на тепловых аэростатах будут осуществляться 12, 13, 14 июля», — рассказал глава Кунгурского муниципального округа Вадим Лысанов.
По словам организаторов, гости смогут подняться на тепловом аэростате, смастерить воздушного змея, поиграть в уличные игры, насладиться хорошей музыкой и посмотреть лазерное шоу.
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