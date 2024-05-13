В музее Булгакова проведут квест в честь дня рождения писателя
- РИА Новости
Об этом сообщает НСН.
Офлайн- и онлайн-квест будет называться «Столица в чат-боте» по аналогии с очерками Булгакова «Столица в блокноте».
«Квест будет представлять собой маршрут от Триумфальной площади до Пречистенки, несколько вопросов, путь с остановками у наших партнёров, а также призовой фонд», — сказала Агафонова.
Он также отметила, что квест можно будет пройти в течение четырёх дней.
По итогам будут награждены 30 победителей.
Ранее сообщалось, что в Самарском театре драмы в июне пройдёт «Большой театральный фестиваль».