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В музее Булгакова проведут квест в честь дня рождения писателя

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Директор Музея М.А. Булгакова Валентина Агафонова рассказала о квесте, который проведут в день рождения писателя в рамках фестиваля «Булгаков Фест».
В музее Булгакова проведут квест в честь дня рождения писателя
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН.

Офлайн- и онлайн-квест будет называться «Столица в чат-боте» по аналогии с очерками Булгакова «Столица в блокноте».

«Квест будет представлять собой маршрут от Триумфальной площади до Пречистенки, несколько вопросов, путь с остановками у наших партнёров, а также призовой фонд», — сказала Агафонова.

Он также отметила, что квест можно будет пройти в течение четырёх дней.

По итогам будут награждены 30 победителей.

Ранее сообщалось, что в Самарском театре драмы в июне пройдёт «Большой театральный фестиваль».

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