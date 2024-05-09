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В ХМАО провели выездные концерты для ветеранов

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В Ханты-Мансийском автономном округе прошли выездные концерты для ветеранов Великой Отечественной войны.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу мэрии.

«Фронтовые бригады посетили ветеранов Ханты-Мансийска в День Великой Победы! Сегодня у домов героев Великой Отечественной войны состоялись традиционные выездные парады», — отмечается в сообщении.

В Нижневартовске жителей поздравил Центр национальных культур.

«Выступления Оксаны Шеиной, Валентины Шабалиной, Сергея Абрамова, Аббаза Абдулхажиева тронули сердце и душу зрителей. Вартовчане открывали настежь окна и подпевали артистам, прохожие останавливались, громко аплодировали и танцевали», — рассказали в центре.

Ранее 360.ru сообщал, что московская компания пополнила интерактивный сайт «Память народа» более 550 тыс. оцифрованных документов времён Великой Отечественной войны.

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