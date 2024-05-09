Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина рассказала о любимых фильмах, посвящённых Великой Отечественной войне.

«Когда ты смотришь в очередной раз «А зори здесь тихие», снятые фронтовиком Станиславом Ростоцким, ты вновь и вновь переживаешь за девушек-зенитчиц, которые впятером вступают в неравный бой с немецкими диверсантами», — заявила она в беседе с Life.ru.

По её словам, великой картиной являются и «Офицеры», снятые по пьесе автора повести «А зори здесь тихие» Бориса Васильева.

«Ну и не могу не сказать о фильме «Белорусский вокзал» режиссёра Андрея Смирнова. В нём нет ни единого выстрела, в нём нет сражений и бомбёжек, но тем не менее «Белорусский вокзал» — одна из лучших картин о войне с бессмертной песней Булата Окуджавы «Мы за ценой не постоим», — отметила Бабкина.

Ранее 360.ru сообщал, что московская компания пополнила интерактивный сайт «Память народа» более 550 тыс. оцифрованных документов времён Великой Отечественной войны.