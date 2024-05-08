В ГИБДД Свердловской области призвали водителей ездить аккуратней из-за снегопада

В Краснотурьинске, Нижней Туре, Новой Ляле, Североуральске и Серове начался снегопад, инспекторы ГИБДД призвали водителей ездить аккуратней.

Об этом, как сообщает URA.RU, заявили в пресс-службе регионального УГИБДД.

«В настоящее время снежные осадки наблюдаются в районе Краснотурьинска, Нижней Туры, Новой Ляли, Североуральска, Серова. В Лесном после снегопада идёт дождь, температура воздуха — 2 °С. Призываем водителей сохранять зимний стиль вождения в таких условиях и быть бдительными», — говорится в сообщении ведомства.

В ГИБДД напомнили, что передвигаться по заснеженным трассам на летних шинах опасно.

Ранее в Свердловской области спрогнозировали усиление ветра до 22 м/с.