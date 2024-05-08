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На площадках «Московской весны» можно сдать нормативы ГТО

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Сдать облегчённые нормативы ГТО можно будет на 24 столичных площадках «Московской весны».
На площадках «Московской весны» можно сдать нормативы ГТО
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на организаторов мероприятия.

Среди упражнений — жим и махи гири, прыжок в длину, приседания, скручивания на пресс, отжимания, прыжки на скакалке, челночный бег и метание мяча в цель.

К соревнованиям допускаются жители Москвы старше шести лет.

Также на площадках фестиваля ежедневно проходит состязание на определение «Самого сильного жителя района».

Ранее сообщалось, что представители Крыма одержали победу в финале IV Всероссийского фестиваля чемпионов ГТО «Игры ГТО».

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