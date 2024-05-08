На площадках «Московской весны» можно сдать нормативы ГТО

Сдать облегчённые нормативы ГТО можно будет на 24 столичных площадках «Московской весны».

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на организаторов мероприятия.

Среди упражнений — жим и махи гири, прыжок в длину, приседания, скручивания на пресс, отжимания, прыжки на скакалке, челночный бег и метание мяча в цель.

К соревнованиям допускаются жители Москвы старше шести лет.

Также на площадках фестиваля ежедневно проходит состязание на определение «Самого сильного жителя района».

Ранее сообщалось, что представители Крыма одержали победу в финале IV Всероссийского фестиваля чемпионов ГТО «Игры ГТО».