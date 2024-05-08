На площадках «Московской весны» можно сдать нормативы ГТО
- РИА Новости
Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на организаторов мероприятия.
Среди упражнений — жим и махи гири, прыжок в длину, приседания, скручивания на пресс, отжимания, прыжки на скакалке, челночный бег и метание мяча в цель.
К соревнованиям допускаются жители Москвы старше шести лет.
Также на площадках фестиваля ежедневно проходит состязание на определение «Самого сильного жителя района».
Ранее сообщалось, что представители Крыма одержали победу в финале IV Всероссийского фестиваля чемпионов ГТО «Игры ГТО».