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Синоптик Голубев назвал апрель в Москве одним из самых тёплых за весь период наблюдений

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Начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра России Александр Голубев заявил, что прошедший апрель стал одним из самых тёплых за весь период наблюдений в Москве.

«Ну а то, что мы наблюдаем сейчас, это не так уж редко случается — затоки арктического воздуха именно в начале мая. Либо на 1 мая, либо на 9 мая. Это как раз укладывается в синоптический период порядка семи — восьми дней, бывает пять дней. Вот сейчас мы на подступах к этому арктическому вторжению, и температура воздуха в ближайшие дни будет, конечно, ниже нормы», — отметил он в беседе с Радио «Комсомольская правда».

По его словам, в ближайшие дни температура воздуха в столичном регионе будет на 6 — 10 градусов ниже нормы.

«То есть мы откатываемся примерно на месяц назад по характеру погоды», — пояснил Голубев.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области 9 мая ожидается потепление и дожди.

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