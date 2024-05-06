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Синоптик Цыганков рассказал о «хроническом холоде» в столичном регионе

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Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков прокомментировал погоду в столичном регионе.

«У нас сейчас неделя холодная. Практически до 10 мая мы попали в хронический холод с фронтом атмосферным, ветер северный. Облачно с осадками. Дневные температуры +4...+6 °С», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, в ночь на 7 мая ожидается +2...+4 °С, а в ночь на 8 мая температура воздуха составит 0...+2 °С, также возможны заморозки, местами до -3 °С.

«На 9 мая будет самая холодная ночь от -1 до -3 °С. На 10 мая ночью от -1 до +4 °С. В ночь на 11 мая от +2 до +7 °С. Уже какое-то тепло», — добавил Цыганков.

Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае автомобилистов предупредили о непогоде.

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