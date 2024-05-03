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Подписаны новые соглашения между Нижним Новгородом и Бухарой

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Подписаны новые соглашения в сферах культуры и спорта между Нижним Новгородом и Бухарой.
Подписаны новые соглашения между Нижним Новгородом и Бухарой
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ИА «Время Н».

Соглашения заключили во время проходивших в конце апреля в узбекском городе Дней Нижнего Новгорода. Они стали частью Международного культурно-просветительского проекта «Путь дружбы».

«Отлично прошли также все запланированные мероприятия в рамках Дней Нижнего Новгорода в Бухаре: выставки, спектакли, круглые столы, марафоны, квизы, спортивные соревнования», — сказал глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Нижегородский государственный музей А.М. Горького подписал соглашение с Бухарским государственным музеем-заповедником «Цитадель Арк», являющимся самым древним памятником города Бухары. Музеи будут совместно проводить выставки и сотрудничать в части сохранения уникального исторического наследия России и Узбекистана.

По данным НСН, в Кузбассе может появиться филиал Большого театра.

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