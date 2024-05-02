Григорий Лепс и Полина Гагарина примут участие в Русской музыкальной премии RU.TV

Генеральный продюсер телеканала RU.TV Михаил Богомолов и режиссёр Алексей Голубев рассказали подробности о Русской музыкальной премии.

Об этом сообщили в пресс-службе «Русской Медиагруппы».

«Идея создать музыкальный спектакль возникла давно. Мы любим отличаться, хотим всегда быть на шаг впереди. И в этом году вновь станем первооткрывателями. Исполнители, участвующие в премии, станут актёрами, как в любом спектакле. У каждого будет своя роль в истории: истории любви наших ведущих», — заявил Богомолов.

По его словам, премия объединит разных артистов. Среди участников — Григорий Лепс и «Иванушки International».

«На сцену выйдут: Jony, Полина Гагарина, Артур Пирожков, Ирина Дубцова, Николай Басков… Все номера готовятся уже сейчас, сложные номера артисты репетируют вместе с каскадёрами», — отметил Голубев.

Церемония состоится 22 мая во Дворце Ирины Винер.