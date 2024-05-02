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Энтомолог Марьинский рассказал, какие вредители могут появиться в огороде в мае

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Научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Вадим Марьинский рассказал, какие вредители могут появиться в огороде в мае.
Энтомолог Марьинский рассказал, какие вредители могут появиться в огороде в мае
  • РИА Новости

«Осенью самки тли откладывают на растениях яйца. Как только становится достаточно тепло и начинают появляться зелёные листья, оттуда выходит новое поколение вредителей. К тому же самки тли могут рождать новых насекомых без оплодотворения. И делают это очень быстро», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».

По его словам, также возможно появление майских жуков, которые при больших концентрациях способны серьёзно навредить корневой системе растений.

Также дачникам стоит опасаться белокрылок и паутинных клещей.

Ранее Вадим Марьинский в беседе с 360.ru заявил, что лучшим способом защиты от клещей являются репелленты, которые наносят на одежду.

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