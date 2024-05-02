В Бишкеке открыли первый и единственный в мире памятник букве Ы

В парке «Ынтымак» в Бишкеке прошло открытие арт-объекта «Буква Ы». Церемония состоялась в день 146-летия города.

Идея установить такой памятник принадлежит «Российской газете» при поддержке мэрии Бишкека.

Буква Ы имеет особое значение для народа Киргизии. Киргизско-русский словарь насчитывает более 600 слов, начинающихся на эту букву.

Арт-объект оснащён QR-кодом, отсылающим к основной информации о стране — доступны географические данные, краткая история Киргизии и её народа, краткий словарь и разговорник.

Монумент отлит в Екатеринбурге. Скульптор — Адыл Сейталиев.

Церемонию открытия посетили заммэра Бишкека Жыргалбек Шамыралиев, аким Октябрьского района Жаныбек Орозалиев, директор Центральноазиатского представительства «Российской газеты» Дмитрий Евлашков.