В Бишкеке открыли первый и единственный в мире памятник букве Ы
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Идея установить такой памятник принадлежит «Российской газете» при поддержке мэрии Бишкека.
Буква Ы имеет особое значение для народа Киргизии. Киргизско-русский словарь насчитывает более 600 слов, начинающихся на эту букву.
Арт-объект оснащён QR-кодом, отсылающим к основной информации о стране — доступны географические данные, краткая история Киргизии и её народа, краткий словарь и разговорник.
Монумент отлит в Екатеринбурге. Скульптор — Адыл Сейталиев.
Церемонию открытия посетили заммэра Бишкека Жыргалбек Шамыралиев, аким Октябрьского района Жаныбек Орозалиев, директор Центральноазиатского представительства «Российской газеты» Дмитрий Евлашков.