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В лесах Нижегородской области ожидается высокая пожароопасность

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В лесах по юго-востоку Нижегородской области ожидается высокая пожароопасность.
В лесах Нижегородской области ожидается высокая пожароопасность
  • РИА Новости

Об этом, как сообщает ИА «Время Н», рассказали в региональном ГУ МЧС России.

«Не сжигайте мусор вблизи леса и лесных насаждений. Не разводите костры в лесах. Не курите, не бросайте горящие спички, окурки. Не оставляйте на освещённой солнцем лесной поляне бутылки, осколки стекла, другой мусор», — говорится в сообщении ведомства.

В период с 2 по 7 мая ожидается высокая (четвёртый класс) пожароопасность лесов и торфяников по юго-востоку Нижегородской области.

Ранее в ХМАО спрогнозировали ситуацию с лесными пожарами в регионе.

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