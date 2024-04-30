Синоптики предупредили о похолодании в ХМАО в майские праздники

Синоптики предупредили о похолодании в Ханты-Мансийском автономном округе в майские праздники.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Переменная облачность. Местами небольшие осадки (снег, мокрый снег, дождь). Ветер северо-западный, северный 4—9 м/с. Температура ночью -1...-6 °С, при прояснениях до -12 °С, днём +1...+6 °С, местами до -4 °С», — говорится в сообщении.

Ранее газета «Взгляд» сообщала, что в Оренбургской области за сутки от воды освободилось более 1,1 тыс. домов, ещё 6,7 тыс. остаются подтопленными.