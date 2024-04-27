На Ямале рассказали о работе вахтовиков

В Ямало-Ненецком автономном округе рассказали подробности о работе вахтовиков. 27 апреля в России отмечают День работника вахтового метода.

«Я люблю находиться на работе, я полевой оператор по добыче нефти и газа. И, кроме меня, на кусту, как правило, нет никого. Да и в принципе в этой тундре куда ни посмотри — просто горизонт, который сливается зимой со снегом, и такое ощущение зимой, как будто где-то на краю земли», — заявил оператор по добыче нефти и газа «Мессояханефтегаза» Дмитрий Тюхтин, слова которого приводит «Ямал 1».

Со своей стороны, начальник участка приёмо-сдаточного пункта «Мессояханефтегаза» Андрей Осадчий отметил, что на вахте люди проводят много времени и хорошо знают друг друга.

«Где-то иногда и встречаешься, когда по России катаешься, в гости заезжаешь», — добавил он.

По словам многих вахтовиков, для них чужда офисная работа и пятидневка.