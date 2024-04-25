В Кемеровской области начал действовать противопожарный режим
- РИА Новости
Об этом сообщает издание «Сiбдепо» со ссылкой на ведомство.
В период противопожарного режима запрещено посещать леса, сжигать мусор, сухую траву, листву, разводить костры, использовать мангалы и иных приспособлений для обработки пищи с помощью открытого огня.
Противопожарный режим в регионе продлится до 1 июня.
Ранее сообщалось, что в Тюменской области запрет на посещение лесов, введённый в рамках особого противопожарного режима 3 апреля, продлили до 15 мая.