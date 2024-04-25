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В Кемеровской области начал действовать противопожарный режим

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В ГУ МЧС России по Кемеровской области заявили о начале действия противопожарного режима в регионе.
В Кемеровской области начал действовать противопожарный режим
  • РИА Новости

Об этом сообщает издание «Сiбдепо» со ссылкой на ведомство.

В период противопожарного режима запрещено посещать леса, сжигать мусор, сухую траву, листву, разводить костры, использовать мангалы и иных приспособлений для обработки пищи с помощью открытого огня.

Противопожарный режим в регионе продлится до 1 июня.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области запрет на посещение лесов, введённый в рамках особого противопожарного режима 3 апреля, продлили до 15 мая.

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