В Кемеровской области начал действовать противопожарный режим

В ГУ МЧС России по Кемеровской области заявили о начале действия противопожарного режима в регионе.

Об этом сообщает издание «Сiбдепо» со ссылкой на ведомство.

В период противопожарного режима запрещено посещать леса, сжигать мусор, сухую траву, листву, разводить костры, использовать мангалы и иных приспособлений для обработки пищи с помощью открытого огня.

Противопожарный режим в регионе продлится до 1 июня.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области запрет на посещение лесов, введённый в рамках особого противопожарного режима 3 апреля, продлили до 15 мая.