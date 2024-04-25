RT в Telegram
Подпишись

Первый канал покажет церемонию вручения премии «Золотой граммофон»

Короткая ссылка
Первый канал покажет телеверсию церемонии вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон» 29 апреля.
Первый канал покажет церемонию вручения премии «Золотой граммофон»
  • РИА Новости

Об этом сообщили в пресс-службе «Русской Медиагруппы».

Обладателями призов от «Русского Радио» стали Дмитрий Маликов, Николай Басков, Дима Билан, Филипп Киркоров, Ирина Дубцова, Полина Гагарина, Сергей Лазарев, Сергей Жуков и Любовь Успенская, Filatov & Karas, Хабиб, Мари Краймбрери, «Чай вдвоём», Лариса Долина, Anna Asti, Юлианна Караулова, Митя Фомин, Artik & Asti, Emin, Мот, Jony и Милош Бикович.

Провели церемонию Филипп Киркоров, Дмитрий Хрусталёв и Антон Юрьев.

Ежегодно телеверсию «Золотого граммофона» смотрят до 20 млн зрителей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить