Первый канал покажет церемонию вручения премии «Золотой граммофон»
- РИА Новости
Об этом сообщили в пресс-службе «Русской Медиагруппы».
Обладателями призов от «Русского Радио» стали Дмитрий Маликов, Николай Басков, Дима Билан, Филипп Киркоров, Ирина Дубцова, Полина Гагарина, Сергей Лазарев, Сергей Жуков и Любовь Успенская, Filatov & Karas, Хабиб, Мари Краймбрери, «Чай вдвоём», Лариса Долина, Anna Asti, Юлианна Караулова, Митя Фомин, Artik & Asti, Emin, Мот, Jony и Милош Бикович.
Провели церемонию Филипп Киркоров, Дмитрий Хрусталёв и Антон Юрьев.
Ежегодно телеверсию «Золотого граммофона» смотрят до 20 млн зрителей.