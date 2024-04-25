Первый канал покажет церемонию вручения премии «Золотой граммофон»

Первый канал покажет телеверсию церемонии вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон» 29 апреля.

Об этом сообщили в пресс-службе «Русской Медиагруппы».

Обладателями призов от «Русского Радио» стали Дмитрий Маликов, Николай Басков, Дима Билан, Филипп Киркоров, Ирина Дубцова, Полина Гагарина, Сергей Лазарев, Сергей Жуков и Любовь Успенская, Filatov & Karas, Хабиб, Мари Краймбрери, «Чай вдвоём», Лариса Долина, Anna Asti, Юлианна Караулова, Митя Фомин, Artik & Asti, Emin, Мот, Jony и Милош Бикович.

Провели церемонию Филипп Киркоров, Дмитрий Хрусталёв и Антон Юрьев.

Ежегодно телеверсию «Золотого граммофона» смотрят до 20 млн зрителей.