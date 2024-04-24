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В Пермском крае предупредили о снегопаде и гололёде в ночь на 25 апреля

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В Пермском крае в ночь на четверг, 25 апреля, ожидается снегопад и гололёд.
В Пермском крае предупредили о снегопаде и гололёде в ночь на 25 апреля
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

«По данным пермского ЦГМС, ночью 25 апреля местами по краю прогнозируются сильный снег и дождь, гололёд, налипание мокрого снега и гололедица. Будьте внимательными и осторожными», — заявили в ведомстве.

Спасатели советуют соблюдать скоростной режим и дистанцию на дороге.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с НСН рассказал, что апрель в средней полосе России стал рекордно тёплым.

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