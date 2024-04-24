В Пермском крае предупредили о снегопаде и гололёде в ночь на 25 апреля
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.
«По данным пермского ЦГМС, ночью 25 апреля местами по краю прогнозируются сильный снег и дождь, гололёд, налипание мокрого снега и гололедица. Будьте внимательными и осторожными», — заявили в ведомстве.
Спасатели советуют соблюдать скоростной режим и дистанцию на дороге.
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