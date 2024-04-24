В Челябинской области предупредили о ночных заморозках на неделе

В Гидрометцентре Челябинской области сообщили, что в регионе по ночам ожидаются заморозки до -2 °С.

Об этом сообщает URA.RU.

«Температура днём 25 и 26 апреля не превысит +14 °С. В ночь с 25 на 26 апреля ожидается похолодание до -2 °С», — сказано в сообщении Гидрометцентра.

По данным синоптиков, в ночь с 24 на 25 апреля возможен мокрый снег. Днём 25 апреля также ожидаются осадки.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с НСН рассказал, что апрель в средней полосе России стал рекордно тёплым.