Документальный фильм об охотнице из ХМАО получил приз фестиваля «Золотой ворон»

Документальный фильм Александра Авилова «Таня. Лето. Зима» удостоился награды за лучшую операторскую работу на Арктическом международном фестивале «Золотой ворон».

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Департамент культуры ХМАО во «ВКонтакте».

«Картина повествует о хантыйской охотнице Татьяне, которая вместе с семьёй выбрала жизнь на родной земле и посвятила себя традиционному охотничьему промыслу», — говорится в сообщении.

Фильм впервые показали в 2023 году на кинофестивале «Дух огня» в Ханты-Мансийске. Также картина завоевала серебряный приз международного кинофестиваля «Флаэртиана».

Ранее «Радио 1» сообщало, что Международный кинофестиваль имени народного артиста СССР Вячеслава Тихонова «Семнадцать мгновений...» пройдёт в Московской области 24—28 апреля.