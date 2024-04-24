Документальный фильм об охотнице из ХМАО получил приз фестиваля «Золотой ворон»
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Департамент культуры ХМАО во «ВКонтакте».
«Картина повествует о хантыйской охотнице Татьяне, которая вместе с семьёй выбрала жизнь на родной земле и посвятила себя традиционному охотничьему промыслу», — говорится в сообщении.
Фильм впервые показали в 2023 году на кинофестивале «Дух огня» в Ханты-Мансийске. Также картина завоевала серебряный приз международного кинофестиваля «Флаэртиана».
Ранее «Радио 1» сообщало, что Международный кинофестиваль имени народного артиста СССР Вячеслава Тихонова «Семнадцать мгновений...» пройдёт в Московской области 24—28 апреля.