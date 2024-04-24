Актёр Лойе рассказал о съёмках с Абдуловым в сериале Next

Актёр Александр Лойе поделился воспоминаниями о съёмках в сериале Next, вышедшем на экраны 23 года назад, где главную роль — вора в законе Лавра — сыграл народный артист России Александр Абдулов, а сам Лойе исполнил роль его сына.

В интервью газете «Известия» актёр отметил, что сериал приобрёл популярность сразу после выхода и не утратил её по сей день.

Он рассказал, что деревянный дом Лавра, где проходили съёмки, был дачей Абдулова на Валдае.

«Поскольку человек он был исключительно хлебосольный и весёлый, то там регулярно проходили какие-то посиделки. К нему приезжали друзья, что-то отмечали. Бывало, на втором этаже мы доснимали сцену, а на первом уже начинался ужин», — вспомнил Лойе.

Ранее НСН сообщала, что в Музее кино на ВДНХ в Москве прошла выставка, посвящённая народному артисту СССР Олегу Янковскому. Актёру исполнилось бы 80 лет 23 февраля 2024 года.