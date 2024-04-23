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Синоптик Шувалов спрогнозировал тёплую погоду в Петербурге в майские праздники

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Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о погоде в Санкт-Петербурге во время майских праздников.
Синоптик Шувалов спрогнозировал тёплую погоду в Петербурге в майские праздники
  • РИА Новости

«Обязательно планируйте поездки на природу. Как ни странно, действительно будет тепло. Да, будет дождливая погода до понедельника, но после этого периода в Северной столице ожидается потепление и достаточно хорошее — до +18…+20 °С. Совершенно определённо меняется направление воздушных потоков», — цитирует Шувалова Петербург2.

По словам эксперта, северо-восточные потоки в толще атмосферы сменяются юго-западными, поэтому есть расчёт на то, что праздничные дни город проведёт с хорошей погодой.

Ранее URA.RU сообщало, что спасатели предупредили о снеге и усилении ветра до 16 м/с в Свердловской области.

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