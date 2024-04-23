Доцент Пинаев: укус ужа тоже может быть опасен для человека
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Обыкновенный уж и обыкновенная гадюка занесены в Красную книгу Москвы, сообщил специалист в разговоре с сайтом kp.ru.
И хотя ядовита только гадюка, укус ужа тоже может быть опасен: посредством укуса в кровь могут попасть возбудители различных заболеваний, которые переносят мыши, так как ими как раз и питается уж.
По словам Пинаева, змеи безвредны, если их не трогать, но напасть и укусить может любая.
«Чаще всего змей можно встретить в высокой траве или на захламлённой территории, поэтому косите траву на дачных участках и поддерживайте чистоту. В таком случае, даже если змея приползёт, вы её увидите», — добавил эксперт.
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