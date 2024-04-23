Доцент Пинаев: укус ужа тоже может быть опасен для человека

Доцент Института экологии РУДН им. Патриса Лумумбы, член Общественного совета при Минприроды России Владимир Пинаев рассказал, что угрозу здоровью человека представляет укус любой змеи, даже обычного ужа.

Обыкновенный уж и обыкновенная гадюка занесены в Красную книгу Москвы, сообщил специалист в разговоре с сайтом kp.ru.

И хотя ядовита только гадюка, укус ужа тоже может быть опасен: посредством укуса в кровь могут попасть возбудители различных заболеваний, которые переносят мыши, так как ими как раз и питается уж.

По словам Пинаева, змеи безвредны, если их не трогать, но напасть и укусить может любая.

«Чаще всего змей можно встретить в высокой траве или на захламлённой территории, поэтому косите траву на дачных участках и поддерживайте чистоту. В таком случае, даже если змея приползёт, вы её увидите», — добавил эксперт.

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