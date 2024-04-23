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В РКФ посоветовали проверять собаку на наличие клещей после каждой прогулки

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В пресс-службе Российской кинологической федерации посоветовали хозяевам собак после прогулки осматривать своих животных, чтобы убедиться, что на них нет клещей.
В РКФ посоветовали проверять собаку на наличие клещей после каждой прогулки
  • Gettyimages.ru

Обследовать следует всю собаку, но особое внимание надо уделить местам, где мало шерсти и кровеносные сосуды находятся близко к поверхности кожи, пишет РИАМО.

Хозяину нужно внимательно осматривать собаку, начиная с головы, особенно области около носа и вокруг глаз, пах, живот, под хвостом, шею, нижнюю челюсть, подмышки и холку. Кроме того, стоит обратить внимание на складки и брыли.

В дополнении к осмотру специалисты рекомендовали пройтись по шерсти щёткой.

Эксперты напомнили, что клещи являются переносчиками опасных заболеваний, в числе которых — пироплазмоз.

Ранее заслуженный врач России, врач-эпидемиолог академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с НСН рассказал, как защититься от клещей.

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