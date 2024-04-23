В РКФ посоветовали проверять собаку на наличие клещей после каждой прогулки

В пресс-службе Российской кинологической федерации посоветовали хозяевам собак после прогулки осматривать своих животных, чтобы убедиться, что на них нет клещей.

Обследовать следует всю собаку, но особое внимание надо уделить местам, где мало шерсти и кровеносные сосуды находятся близко к поверхности кожи, пишет РИАМО.

Хозяину нужно внимательно осматривать собаку, начиная с головы, особенно области около носа и вокруг глаз, пах, живот, под хвостом, шею, нижнюю челюсть, подмышки и холку. Кроме того, стоит обратить внимание на складки и брыли.

В дополнении к осмотру специалисты рекомендовали пройтись по шерсти щёткой.

Эксперты напомнили, что клещи являются переносчиками опасных заболеваний, в числе которых — пироплазмоз.

Ранее заслуженный врач России, врач-эпидемиолог академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с НСН рассказал, как защититься от клещей.