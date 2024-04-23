В РКФ посоветовали проверять собаку на наличие клещей после каждой прогулки
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Обследовать следует всю собаку, но особое внимание надо уделить местам, где мало шерсти и кровеносные сосуды находятся близко к поверхности кожи, пишет РИАМО.
Хозяину нужно внимательно осматривать собаку, начиная с головы, особенно области около носа и вокруг глаз, пах, живот, под хвостом, шею, нижнюю челюсть, подмышки и холку. Кроме того, стоит обратить внимание на складки и брыли.
В дополнении к осмотру специалисты рекомендовали пройтись по шерсти щёткой.
Эксперты напомнили, что клещи являются переносчиками опасных заболеваний, в числе которых — пироплазмоз.
Ранее заслуженный врач России, врач-эпидемиолог академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с НСН рассказал, как защититься от клещей.