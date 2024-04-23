Объявлены номинанты Русской музыкальной премии телеканала RU.TV

Стали известны номинанты Русской музыкальной премии телеканала RU.TV. Церемония состоится 22 мая во Дворце Ирины Винер. Проведут мероприятие Иван Чуйков и Агата Муцениеце.

Дресс-кодом станет белый цвет, символизирующий чистоту и искренность.

«Рад, что меня номинировали в этом году, рад подниматься на эту сцену. Когда получаешь такую награду, это всегда мотивация поддерживать уровень», — сказал Хабиб.

Со своей стороны, Ханна заявила, что в номинации «Певица года» очень мощный состав и ей очень приятно оказаться в этой категории.

«В этом списке есть мои подруги. Наверное, именно в этом году я бы отдала статуэтку Мари Краймбрери», — добавила она.

В различных номинациях на премию претендуют Владимир Пресняков и Наталья Подольская, Сергей Лазарев, Дима Билан, Zivert, Полина Гагарина, Artik & Asti, Николай Басков, Клава Кока, Филипп Киркоров.