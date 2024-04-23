В округе Пермского края ввели режим повышенной готовности из-за подъёма рек

По данным пресс-службы МЧС Пермского края, в Чусовском городском округе ввели режим повышенной готовности из-за угрозы наводнения.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

Особый режим на территории округа действует с 17:00 22 апреля.

«Будет усилен контроль за состоянием окружающей среды, прогнозирование возникновения ЧС и их масштабов, а также введение круглосуточного дежурства при необходимости», — сказано в тексте.

Согласно прогнозу, повышение уровня воды в реках ожидается 23 апреля.

Ранее сообщалось, что в России с подтопленных территорий и потенциально попадающих в эти зоны населённых пунктов с начала половодья эвакуировали 38 302 человека.