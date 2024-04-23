Проект «Уличный артист» стартует в Москве в начале мая

На городских площадках Москвы в начале мая в восьмой раз откроется проект «Уличный артист».

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

По словам замруководителя столичного Департамента информационных технологий Бориса Фролова, жители смогут увидеть выступления профессиональных музыкантов, мимов, чтецов, актёров, художников, танцоров.

Проект «Уличный артист» проводится совместно с Московским продюсерским центром. Всего с 2016 года в Москве прошло свыше 95 тыс. выступлений.

Ранее телеканал «360» сообщал, что фестиваль современного танца «Город танцует в парках» получил почти 1,2 тыс. заявок.