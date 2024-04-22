В Свердловской области выявили 50 нарушителей противопожарного режима за два дня

В Свердловской области представители МЧС выявили 50 нарушителей противопожарного режима за два дня.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Департамент информполитики региона.

«Участники рейдов провели с жителями области порядка 600 профилактических бесед, а также распространили 345 листовок о правилах пожарной безопасности», — заявил министр природных ресурсов и экологии области Денис Мамонтов.

Он отметил, что в выходные работа дежурных групп была усилена из-за жары.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области 22 апреля ввели особый противопожарный режим.