В Минцифры рассказали о технологиях для конкурса «Культурная столица года»

Замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Олег Качанов рассказал, какие информационно-коммуникационные технологии будут использованы в конкурсе «Культурная столица года».

Об этом сообщает сайт «Аргументы и Факты».

«Цифровая поддержка конкурса будет реализована на портале госуслуг и в госпабликах в социальных сетях. Практически вся страна сможет в один клик перейти по нужной ссылке и проголосовать», — заявил Качанов.

Он отметил, что этот механизм обеспечит максимальное вовлечение жителей в процесс голосования.

Со своей стороны, первый замминистра культуры России Сергей Обрывалин сказал, что самое главное в городах — это люди и то, что они создают.

«Путешествовать по стране, знакомиться с благами культуры, инфраструктурой, различными коллективами, с материальным и нематериальным культурным наследием действительно важно», — добавил он.

Ранее сообщалось, что в Ханты-Мансийском автономном округе в июне пройдёт музыкальный фестиваль «Пой с Югрой», приуроченный ко Дню России.