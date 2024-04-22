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На территории Курского электроаппаратного завода прошёл концерт «Музыка в цехах»

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На территории Курского электроаппаратного завода прошёл концерт в рамках всероссийского марафона «Музыка в цехах». Его участниками стали группа «Земляне», Роман Архипов и Марко Радинович.
На территории Курского электроаппаратного завода прошёл концерт «Музыка в цехах»
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщили в пресс-службе «Русской Медиагруппы».

«Знаете, когда сербскому народу было тяжело, русские артисты очень часто прилетали к нам и выступали для наших военных на нашей площади. Они поддерживали нас. Поэтому я горжусь тем, что у меня есть такая возможность сегодня, в это нелёгкое время, — оказаться здесь и выступать для людей, которые работают в цеху», — заявил Марко Радинович.

Участники группы «Земляне» отметили, что в такое непростое время они понимают всю серьёзность ситуации и поставленную перед артистами задачу.

«Большая благодарность телеканалу RU.TV и Юрию Киселёву за создание этого марафона. Мы стараемся как можно больше отдать людям, которые непосредственно занимаются очень важным делом», — сказали артисты.

Концерты в рамках марафона уже состоялись в Санкт-Петербурге, Московской области, Челябинске, Нижнем Тагиле, Омске и других городах.

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