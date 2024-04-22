На территории Курского электроаппаратного завода прошёл концерт «Музыка в цехах»
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Об этом сообщили в пресс-службе «Русской Медиагруппы».
«Знаете, когда сербскому народу было тяжело, русские артисты очень часто прилетали к нам и выступали для наших военных на нашей площади. Они поддерживали нас. Поэтому я горжусь тем, что у меня есть такая возможность сегодня, в это нелёгкое время, — оказаться здесь и выступать для людей, которые работают в цеху», — заявил Марко Радинович.
Участники группы «Земляне» отметили, что в такое непростое время они понимают всю серьёзность ситуации и поставленную перед артистами задачу.
«Большая благодарность телеканалу RU.TV и Юрию Киселёву за создание этого марафона. Мы стараемся как можно больше отдать людям, которые непосредственно занимаются очень важным делом», — сказали артисты.
Концерты в рамках марафона уже состоялись в Санкт-Петербурге, Московской области, Челябинске, Нижнем Тагиле, Омске и других городах.