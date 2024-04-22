Синоптик Цыганков: Москва попадает в тёплый сектор очередного южного циклона

Заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о погоде в столице на неделе.

По словам специалиста, на данный момент очередной южный циклон проходит западнее Москвы.

«Мы попали в его тёплый сектор. А дальше холодный фронт пройдёт. Правда, не сильно холодный. Поэтому на сегодня у нас область с прояснениями, временный дождь может быть. Ветер порывистый до 17 м/с. Днём +16...+18 °С. В ночь без осадков, +4...+6 °С. Завтра облачно с прояснением без осадков, +12...+14 °С. А в ночь +1...+3 °С. Самый лучший день — это среда. Переменная облачность, без осадков, так что солнышко увидим. Ветер до 7 м/с, температура +14...+16 °С. Следующая ночь без осадков и +4...+9 °С. В четверг облачно и небольшой дождик. Прогнозируется +15...+20 °С днём, а в ночь +8...+13 °С и небольшой дождик. В пятницу также облачно и дождь, +16...+21 °С», — рассказал Цыганков.

Он добавил, что в выходные прогнозируется отличная погода.

«Тёплый фронт подойдёт в ночь на субботу, поэтому облачно и кратковременный дождь. Днём +16...+21 °С, в ночь +4...+9 °С без осадков. В воскресенье днём +14...+19 °С без осадков», — заключил синоптик.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погодных аномалиях в некоторых регионах России на рабочей неделе.