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В Баку умер актёр Юрий Омельченко

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Заслуженный артист Азербайджана Юрий Омельченко скончался на 49-м году жизни.
В Баку умер актёр Юрий Омельченко
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна.

«Сегодня, 20 апреля, на 49-м году жизни скончался заслуженный артист Азербайджана Юрий Омельченко... Это невосполнимая утрата для всех нас», — говорится в заявлении.

Уточняется, что Омельченко известен по своим ролям, например, в сериале «Дронго» и в фильме «Не бойся, я с тобой! 1919».

Ранее сообщалось, что советский и российский актёр Виктор Степанов скончался в возрасте 77 лет.

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