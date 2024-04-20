В Баку умер актёр Юрий Омельченко

Заслуженный артист Азербайджана Юрий Омельченко скончался на 49-м году жизни.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна.

«Сегодня, 20 апреля, на 49-м году жизни скончался заслуженный артист Азербайджана Юрий Омельченко... Это невосполнимая утрата для всех нас», — говорится в заявлении.

Уточняется, что Омельченко известен по своим ролям, например, в сериале «Дронго» и в фильме «Не бойся, я с тобой! 1919».

Ранее сообщалось, что советский и российский актёр Виктор Степанов скончался в возрасте 77 лет.