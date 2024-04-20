RT в Telegram
Подпишись

В Москве отреставрировали 800 памятников за 13 лет

Короткая ссылка
В Москве отреставрировали около 800 памятников за последние 13 лет, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
В Москве отреставрировали 800 памятников за 13 лет

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

Как отметил мэр, в 2024 году работа будет продолжена. В марте началась реставрация двух монументов в Петровском парке — бюста Циолковского и памятника Жуковскому.

В ближайшее время в столице завершат работы ещё по трём памятникам — Кутузову на Кутузовском проспекте, Фрунзе на Суворовской площади и Крупской на площади Сретенские Ворота.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае отреставрируют Иоанно-Богословский монастырь.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить