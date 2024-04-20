В Москве отреставрировали 800 памятников за 13 лет
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал Собянина.
Как отметил мэр, в 2024 году работа будет продолжена. В марте началась реставрация двух монументов в Петровском парке — бюста Циолковского и памятника Жуковскому.
В ближайшее время в столице завершат работы ещё по трём памятникам — Кутузову на Кутузовском проспекте, Фрунзе на Суворовской площади и Крупской на площади Сретенские Ворота.
Ранее сообщалось, что в Пермском крае отреставрируют Иоанно-Богословский монастырь.