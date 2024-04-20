В Москве отреставрировали 800 памятников за 13 лет

В Москве отреставрировали около 800 памятников за последние 13 лет, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

Как отметил мэр, в 2024 году работа будет продолжена. В марте началась реставрация двух монументов в Петровском парке — бюста Циолковского и памятника Жуковскому.

В ближайшее время в столице завершат работы ещё по трём памятникам — Кутузову на Кутузовском проспекте, Фрунзе на Суворовской площади и Крупской на площади Сретенские Ворота.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае отреставрируют Иоанно-Богословский монастырь.