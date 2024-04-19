Синоптик Шувалов рассказал, что в Москве в воскресенье есть вероятность дождя

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что в предстоящие выходные дни в Москве ожидается до +14 °С, а в воскресенье возможен небольшой дождь.

Ветер, который прогнозируется в пятницу, 19 апреля, уляжется к выходным, поделился синоптик в беседе с газетой «Известия».

«Температура воздуха днём в субботу, 20 апреля, составит +10…+12 °С. В воскресенье, 21 апреля, будет теплее — +12…+14 °С, во второй половине дня возможен небольшой дождь», — сообщил Шувалов.

При этом в ночные часы в столице будет прохладно — до +2...+3 °С, а местами по Московской области — до 0 °С.

Ранее в ГУ МЧС России по Москве предупредили, что в период с 19 по 20 апреля ожидается усиление ветра.