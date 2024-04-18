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Синоптик Шувалов объяснил дождливую погоду в апреле

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Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов прокомментировал дождливую погоду в столичном регионе в апреле.
Синоптик Шувалов объяснил дождливую погоду в апреле
  • Gettyimages.ru

«Это своего рода компенсация за тёплый и сухой март. И, в общем-то, очень вовремя, я бы сказал так», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, приближение южного циклона, с которым будут связаны все дальнейшие погодные перипетии, будет чувствоваться по северо-восточному ветру, который будет постепенно крепнуть.

В полную силу ветер развернётся днём в пятницу, порывы могут достигать 15—17 м/с.

Ранее URA.RU сообщало, что синоптики предупредили об аномальной жаре в Курганской области.

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