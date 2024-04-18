На Омском заводе транспортного машиностроения прошёл концерт «Музыка в цехах»

На Омском заводе транспортного машиностроения состоялся концерт в рамках марафона «Музыка в цехах», учреждённого телеканалом RU.TV и Юрием Киселёвым.

Об этом сообщили в пресс-службе «Русской Медиагруппы».

В концерте приняли участие Александр Маршал и Марко Радинович.

«Я считаю, что такие концерты, как «Музыка в цехах», очень важны. Музыка в цеху должна звучать во все времена. Ведь музыка всегда являлась лекарством. Тем более в цеху, где закаляется сталь», — заявил Радинович.

По его словам, выступать на такой площадке очень необычно и он рад, что у него есть такая возможность.

«Чудо-машины, которые я здесь вижу, это просто нечто удивительное. Скоро я буду вновь выступать перед нашими ребятами и обязательно передам от заводчан привет. Я считаю своим долгом быть там, где сложно, где люди, не покладая своих сил, трудятся во имя победы», — сказал Маршал.

Он добавил, что продолжит выступать перед бойцами и заводчанами.