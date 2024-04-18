Синоптик Колесов рассказал о погоде в Петербурге

Синоптик Александр Колесов рассказал, что в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в ближайшие дни погода останется прохладной.

Об этом пишет neva.today.

Так, в ночь на 18 апреля температура опускалась до -5 °С на севере и до 0 °С на юге. Осадков практически не было. Из-за вторжения холодного воздуха днём в регионе было от -4 до +2 °С.

По словам синоптика, в ближайшие дни отклонение будет составлять не более 3—5 градусов, то есть температура вряд ли поднимется выше +5 °С.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» рассказал о погоде в столичном регионе во второй половине текущей недели.