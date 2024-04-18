Конкурс мозаичного панно к юбилею ВДНХ пройдёт в Москве

В Москве начался приём заявок на конкурс «Лучший проект мозаичного панно на ВДНХ» в честь 85-летия выставки, заявила заммэра Наталья Сергунина.

Об этом сообщает сайт kp.ru.

«ВДНХ хранит историю нескольких десятилетий жизни нашего города и всей страны. Именно связь и преемственность поколений станут центральной темой будущей мозаичной композиции. Конкурсантам предстоит разработать её концепцию и представить эскиз. Панно по проекту победителя украсит территорию комплекса», — рассказала Сергунина.

Принять участие в конкурсе могут художники-монументалисты в возрасте 18—35 лет.

Подать заявку необходимо до 8 мая на сайте ВДНХ.

Ранее сообщалось, что в Ханты-Мансийском автономном округе в июне пройдёт музыкальный фестиваль «Пой с Югрой», приуроченный ко Дню России.