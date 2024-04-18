Конкурс мозаичного панно к юбилею ВДНХ пройдёт в Москве
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт kp.ru.
«ВДНХ хранит историю нескольких десятилетий жизни нашего города и всей страны. Именно связь и преемственность поколений станут центральной темой будущей мозаичной композиции. Конкурсантам предстоит разработать её концепцию и представить эскиз. Панно по проекту победителя украсит территорию комплекса», — рассказала Сергунина.
Принять участие в конкурсе могут художники-монументалисты в возрасте 18—35 лет.
Подать заявку необходимо до 8 мая на сайте ВДНХ.
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