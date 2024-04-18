В Ленинградском зоопарке родились детёныши кошачьего лемура
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Об этом сообщает neva.today со ссылкой на Telegram-канал зоосада.
Маленькие лемуры появились на свет 27 марта.
Они питаются молоком, переползают с маминого живота на спину, а также интересуются окружающим миром.
В настоящее время в зоопарке живёт семья лемуров — самец, самка и их пятеро детей, в том числе двое новых.
Кольцехвостый, или кошачий, лемур (Lemur catta) обитает на Мадагаскаре. Принадлежит к подотряду мокроносых обезьян отряда приматов.
Ранее сообщалось, что в Московском зоопарке весной родились ягнята породы уэссан.