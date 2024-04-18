В Ленинградском зоопарке родились детёныши кошачьего лемура

В Ленинградском зоопарке рассказали о рождении двух детёнышей кошачьего лемура.

Об этом сообщает neva.today со ссылкой на Telegram-канал зоосада.

Маленькие лемуры появились на свет 27 марта.

Они питаются молоком, переползают с маминого живота на спину, а также интересуются окружающим миром.

В настоящее время в зоопарке живёт семья лемуров — самец, самка и их пятеро детей, в том числе двое новых.

Кольцехвостый, или кошачий, лемур (Lemur catta) обитает на Мадагаскаре. Принадлежит к подотряду мокроносых обезьян отряда приматов.

Ранее сообщалось, что в Московском зоопарке весной родились ягнята породы уэссан.