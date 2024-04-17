В ХМАО назвали суммы штрафов за нарушение правил пожарной безопасности
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал ведомства.
Так, гражданам в случае нарушения правил пожарной безопасности придётся заплатить от 5 тыс. до 15 тыс. рублей. Для должностных лиц сумма штрафа составит 20—30 тыс., для частных предпринимателей — 40—60 тыс., а для юридических лиц — 300—400 тыс. рублей.
Если пожар уничтожил чьё-то имущество, или пострадали люди, то сумма штрафа для частных лиц может вырасти до полумиллиона рублей.
Ранее особый противопожарный режим ввели в Самарской области.