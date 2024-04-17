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В ХМАО назвали суммы штрафов за нарушение правил пожарной безопасности

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В пресс-службе МЧС Ханты-Мансийского автономного округа рассказали, какие штрафы грозят виновным в лесных или ландшафтных пожарах.
В ХМАО назвали суммы штрафов за нарушение правил пожарной безопасности
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

Так, гражданам в случае нарушения правил пожарной безопасности придётся заплатить от 5 тыс. до 15 тыс. рублей. Для должностных лиц сумма штрафа составит 20—30 тыс., для частных предпринимателей — 40—60 тыс., а для юридических лиц — 300—400 тыс. рублей.

Если пожар уничтожил чьё-то имущество, или пострадали люди, то сумма штрафа для частных лиц может вырасти до полумиллиона рублей.

Ранее особый противопожарный режим ввели в Самарской области.

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