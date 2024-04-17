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В Москве 18 апреля начнётся Форум председателей региональных отделений СТД

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Форум председателей региональных отделений Союза театральных деятелей России (СТД) пройдёт с 18 по 21 апреля в Москве.
В Москве 18 апреля начнётся Форум председателей региональных отделений СТД
  • РИА Новости

Церемония открытия состоится в Фундаментальной библиотеке МГУ им. Ломоносова.

Ожидается, что в мероприятии примут участие министр культуры России Ольга Любимова, художественный руководитель Московского театра Олега Табакова, народный артист России Владимир Машков, ректор МГУ Виктор Садовничий и председатели региональных отделений СТД.

Участники форума обсудят стратегию работы, а также подготовку к празднованию 150-летия союза.

Владимир Машков был избран новым председателем Союза театральных деятелей России 4 декабря на внеочередном IХ (XXIII) съезде СТД.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Машкова орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Как уточняется, народный артист России награждён за развитие отечественной культуры и искусства.

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