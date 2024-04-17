В Москве 18 апреля начнётся Форум председателей региональных отделений СТД
- РИА Новости
Церемония открытия состоится в Фундаментальной библиотеке МГУ им. Ломоносова.
Ожидается, что в мероприятии примут участие министр культуры России Ольга Любимова, художественный руководитель Московского театра Олега Табакова, народный артист России Владимир Машков, ректор МГУ Виктор Садовничий и председатели региональных отделений СТД.
Участники форума обсудят стратегию работы, а также подготовку к празднованию 150-летия союза.
Владимир Машков был избран новым председателем Союза театральных деятелей России 4 декабря на внеочередном IХ (XXIII) съезде СТД.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Машкова орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Как уточняется, народный артист России награждён за развитие отечественной культуры и искусства.