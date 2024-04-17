Режиссёр Хахуза высказался о тенденции к заимствованию сюжетов в кино
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«Отечественный кинематограф сейчас настолько молод, что если он встанет на любой путь, то этот путь кем-то уже был пройден. Мне кажется, что нет ничего страшного в том, чтобы брать успешные стратегии наших коллег и адаптировать их под наши реалии», — поделился режиссёр в беседе с ИА RuNews24.
По его мнению, на проверенном материале можно оттачивать навыки сторителлинга и экспериментировать с подходами.
Также Хахуза отметил, что очень рад каждой маленькой победе российского кино.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Московской области 24—28 апреля состоится Международный кинофестиваль имени народного артиста СССР Вячеслава Тихонова «Семнадцать мгновений...».