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Режиссёр Хахуза высказался о тенденции к заимствованию сюжетов в кино

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Режиссёр-постановщик, креативный продюсер, эксперт факультета кино и телевидения университета «Синергия» Дмитрий Хахуза заявил, что не видит ничего плохого в том, что как в отечественном, так и в западном кинематографе появляется большое количество адаптаций и переснятых современных версий ранее вышедших сюжетов.
Режиссёр Хахуза высказался о тенденции к заимствованию сюжетов в кино
  • Gettyimages.ru

«Отечественный кинематограф сейчас настолько молод, что если он встанет на любой путь, то этот путь кем-то уже был пройден. Мне кажется, что нет ничего страшного в том, чтобы брать успешные стратегии наших коллег и адаптировать их под наши реалии», — поделился режиссёр в беседе с ИА RuNews24.

По его мнению, на проверенном материале можно оттачивать навыки сторителлинга и экспериментировать с подходами.

Также Хахуза отметил, что очень рад каждой маленькой победе российского кино.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в Московской области 24—28 апреля состоится Международный кинофестиваль имени народного артиста СССР Вячеслава Тихонова «Семнадцать мгновений...». 

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