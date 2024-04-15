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На ВДНХ начали промывать фонтан «Золотой Колос»

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На ВДНХ начали промывать фонтан «Золотой Колос» после зимы.
На ВДНХ начали промывать фонтан «Золотой Колос»
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал комплекса городского хозяйства.

Сначала специалисты промоют верхушку фонтана, затем очистят нижнюю часть сооружения, фигуры в виде рога изобилия и гранитный постамент, затем смальту натрут специальным составом.

«Тщательно проверим техническое состояние сооружения, все конструкции в подземных коллекторах, гидравлику, насосное оборудование, струеобразующие элементы перед запуском», — говорится в сообщении.

Ранее заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков заявил, что фонтан в парке музея-заповедника «Царицыно» начали готовить к новому сезону.

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