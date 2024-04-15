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В Свердловской области ожидается усиление ветра до 17 м/с

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В Свердловской области во вторник, 16 апреля, ожидается усиление ветра. Порывы могут достигать 17 м/с.
В Свердловской области ожидается усиление ветра до 17 м/с
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

«По данным синоптиков, 16 апреля местами в Свердловской области ожидаются порывы ветра до 17 м/с. Соблюдайте меры безопасности», — говорится в сообщении.

В ветреную погоду рекомендуется соблюдать в том числе меры пожарной безопасности. На улице не стоит приближаться к лёгким постройкам и деревьям.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с телеканалом «360» рассказал о дождливой погоде в столичном регионе до конца рабочей недели.

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