В Свердловской области ожидается усиление ветра до 17 м/с
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.
«По данным синоптиков, 16 апреля местами в Свердловской области ожидаются порывы ветра до 17 м/с. Соблюдайте меры безопасности», — говорится в сообщении.
В ветреную погоду рекомендуется соблюдать в том числе меры пожарной безопасности. На улице не стоит приближаться к лёгким постройкам и деревьям.
Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с телеканалом «360» рассказал о дождливой погоде в столичном регионе до конца рабочей недели.