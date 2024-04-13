Собянин рассказал об использовании современных технологий в развитии учреждений культуры
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал Собянина.
Сервисы также предлагают получить единый читательский билет и забронировать книги онлайн.
К примеру, можно арендовать помещение для собственного мероприятия в музее, библиотеке, театре, изучить город онлайн при помощи проекта «Узнай Москву».
«На портале и в мобильном приложении больше 260 прогулочных маршрутов, фотографии и описания свыше четырёх тысяч объектов — зданий, памятников, музеев — и многое другое», — отметил мэр.
Ранее сообщалось, что в Ставрополе отремонтировали почти половину муниципальных библиотек.