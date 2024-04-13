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Губернатор Шумков заявил об угрозе подтопления правобережной части и центра Кургана

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил об угрозе подтопления правобережой части и центра города Кургана.
Губернатор Шумков заявил об угрозе подтопления правобережной части и центра Кургана
  • © 45.mchs.gov.ru

«Сверхнормативные сбросы воды пока не прекращаются, и если они не будут прекращены... правобережная часть... будет подтоплена либо затоплена», — написал он в Telegram.

Шумков также допустил, что под угрозой подтопления или затопления может оказаться центральная часть Кургана.

Ранее сообщалось, что увеличение уровня воды в реке Тобол на территории Кургана составило 7 см за 12 часов.

Также стало известно, что свыше 3,8 тыс. индивидуальных и 105 многоквартирных домов остаются подтопленными в Орске, при этом вода ушла с территорий 1,2 тыс. домов.

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